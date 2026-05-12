大滝詠一が、2026年6月10日に東京・SGCホール有明で開催するコンサート＜MUSIC AWARDS JAPAN WEEK SPECIAL LIVE A Tribute to EIICHI OHTAKI＞に、吉田美奈子が出演することを明らかにした。このイベントは、6月13日に東京・TOYOTA ARENA TOKYOで開催される国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN(MAJ)」授賞式を前に、日本の音楽シーンへ貢献を果たした音楽家を称える＜MUSIC AWARDS JAPAN WEEK SPECIAL LIVE＞だ。大滝詠