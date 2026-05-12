MUCCの逹瑯とNoGoDの団長がMCを務めるMAVERICK DC GROUP公式番組「音楽情報ライヴ いじくりROCKS！」75回目の放送が、2026年5月19日19時より配信される。今回は、約1年ぶりにMUCCの3人が揃ってスタジオに生出演するという。毎年恒例の6月9日＝ムックの日には、2025年に引き続き演奏曲をファンからの楽曲投票で決める＜ムックリ クエストLIVE＞の第2弾、＜2026スペシャルMUCC day！「ムックリ クエストLIVE-破-」＞の開催が決定して