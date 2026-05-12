帰りの会が、結成6周年のアニバーサリーイヤーを記念し、ミニアルバム『くじらの歌が聴こえる』を6月17日にリリースすることを発表した。本作は、アニメ『暗殺教室』再放送の第3弾エンディングテーマに抜擢された「スピカ」や、先行配信曲「パラボラ」、そしてタイトルを冠したリード曲「くじらの歌」を含む全7曲が収録される。アルバムジャケットはフッ素がアートワークを担当しており、8月1日に開催されるワンマン公演のキービジ