三代目 J SOUL BROTHERSのパフォーマーであり、ソロアーティスとしても活躍するGAN (岩田剛典)が5月10日、千葉・幕張メッセで開催されたKカルチャーフェスティバル＜KCON JAPAN 2026＞最終日に出演した。GANは、M COUNTDOWN STAGEに登場。7月1日リリースの2026年第1弾シングル「Who’s Next / RISE NOW」から、「Who’s Next」を世界初披露した。2025年11月から2026年3月にかけて自身初のアジアツアー＜Takanori Iwata ASIA TOUR 2