1970（昭和45）年5月12日、ライフルを持った20歳の男が広島港で観光船「ぷりんす」を乗っ取った。40人余りの乗客乗員を人質に出港、翌日に松山港で乗客らを解放し、乗員を監禁したまま広島港へ戻った。家族らの説得にも応じず乱射を続けたため、警察は正当防衛として男に発砲、銃弾が左胸に命中して死亡した。