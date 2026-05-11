2026年4月30日（木）、宝島社よりみんな大好きPEANUTSの新作ムック『SNOOPY めっちゃBIG！！ BOAT TOTE BAG BOOK』が発売されました！（写真）厚手で丈夫な生地！【スヌーピーの舟形トートバッグ】今回は、実際に筆者がトートバッグを使ってみて、デザインやサイズ感、使い勝手などについて詳しくレビューします。【スヌーピー新作ムック】大容量サイズのトートバッグを徹底レビュー『SNOOPY めっちゃBIG！！ BOAT TOTE BAG BOOK』