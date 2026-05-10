暑い季節に手に取りたくなる、ひんやり系ドリンクが【ミスタードーナツ】から新登場！ 期間限定で販売される「シャリもぐフルーツフローズン」は、氷のシャリッと感と、フルーツ具材のもぐもぐ感を組み合わせた新感覚の一杯。世界のスイーツから着想を得た2種類を、実際に飲んでレビューしていきます。 “シャリッ”と“もぐもぐ”！？ ミスドの新感覚フローズンドリンク