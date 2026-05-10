ゴクゴク飲みたい【ミスド新作】登場ーッ！ ドリンクなのに“食感”が楽しい「シャリもぐ」って？

暑い季節に手に取りたくなる、ひんやり系ドリンクが【ミスタードーナツ】から新登場！ 期間限定で販売される「シャリもぐフルーツフローズン」は、氷のシャリッと感と、フルーツ具材のもぐもぐ感を組み合わせた新感覚の一杯。世界のスイーツから着想を得た2種類を、実際に飲んでレビューしていきます。

“シャリッ”と“もぐもぐ”！？ ミスドの新感覚フローズンドリンク

【ミスタードーナツ】「シャリもぐフルーツフローズン」ヨンジーガムロ マンゴー＆グレープフルーツ、フォンリービン パイン＆ナタデココ テイクアウト\680（税込）、イートイン\693（税込）

「シャリもぐフルーツフローズン」は、世界のスイーツからヒントを得て生まれた、ミスタードーナツの期間限定ドリンク。ラインナップは、「シャリもぐヨンジーガムロ マンゴー＆グレープフルーツ」と、「シャリもぐフォンリービン パイン＆ナタデココ」の2種類です。フルーツ味の氷のシャリッとした冷たさに、果肉やゼリーなどの具材感が重なり、ドリンクでありながら“もぐもぐ”楽しめる仕様になっています。

香港と台湾スイーツを、ミスドらしい一杯に

「シャリもぐヨンジーガムロ マンゴー＆グレープフルーツ」は、香港の定番デザート“ヨンジーガムロ”をヒントにした一杯。マンゴーやグレープフルーツ、タピオカを使ったスイーツを、フローズンドリンクに落とし込んでいます。一方の「シャリもぐフォンリービン パイン＆ナタデココ」は、台湾のパイナップルかき氷“フォンリービン”から着想。食感の楽しさに加えて、世界のスイーツを味わうようなワクワク感も詰まっています。

まったり甘いのに後味すっきり。常夏ムードのマンゴーフローズン

「シャリもぐヨンジーガムロ マンゴー＆グレープフルーツ」は、マンゴー味の氷をベースに、パールタピオカやマンゴーゼリー、グレープフルーツゼリーを合わせた一杯。マンゴーのまったりとした甘さに、グレープフルーツの酸味や苦味が重なります。ココナッツの風味もふわっと広がり、常夏のデザートのような雰囲気。タピオカやゼリーの弾むような食感も楽しく、甘さはしっかりあるのに後味はさっぱりしていて、不思議と重たくなりにくいと感じました。

ひと口目からジューシー！ 果肉感たっぷりのパインフローズン

「シャリもぐフォンリービン パイン＆ナタデココ」は、パイン味の氷をベースに、角切りパイナップルやパインゼリー、ナタデココを合わせた一杯。ひと口目から果実の味わいが濃く、とてもジューシーです。フルーティーで爽やかな甘みが口いっぱいに広がります。角切り果肉のしっかりとした存在感や、ナタデココの弾むような食感もアクセントになっていて、まさに新感覚。冷たくてすっきり飲めるのに、満足感がありました。

かき氷気分を片手で。暑い日の休憩にもぴったり

2種とも具材が細かくカットされていて、ストローでも吸いやすいのが地味にうれしいところ。飲み進めても具材が極端に偏りにくく、最後までシャリッとした氷と具材をバランスよく楽しめました。かき氷のようなひんやり感を、片手で気軽に楽しめるのも魅力。この夏は、ひんやり休憩のお目当てとしてミスドに立ち寄りたくなりそうです。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

※本記事は、レビュー記事です。商品への評価は筆者の個人的感想です。

writer：Kaori.F