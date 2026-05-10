YONA YONA WEEKENDERSが本日5月10日（日）、母の日に合わせて未発表楽曲「ママ」のデモトラックムービーを公開した。3月の「トキオ・ダンジョン」、4月「夜半の月」の2か月連続シングルリリース、東京・台北でのメジャーデビュー記念ライブと怒涛の勢いで走り続けるYONA YONA WEEKENDERS。毎年4月7日をヨナの日（YONANOHI）としてワンマンライブを開催する彼らが、本日5月10日（日）の母の日（HAHANOHI）に公開した「”ママの日”