俳優の岩瀬洋志が7日、大阪・梅田の劇場で行われた映画『山口くんはワルくない』（6月5日公開）の大阪最速試写会舞台あいさつに登壇した。初の映画舞台あいさつに緊張と喜びをにじませた。【全身ショット】オールブラックコーデでさわやか！高橋恭平原作は累計210万部を突破した斉木優氏による少女コミック『山口くんはワルくない』（講談社『別冊フレンド』連載）。恋に夢見るヒロイン・篠原皐の前に現れた転校生“コワモテ×