岩瀬洋志、地元・関西で初の映画舞台あいさつ「正直ドキドキで…」 言葉詰まるも主演・高橋恭平がさらっとフォロー
俳優の岩瀬洋志が7日、大阪・梅田の劇場で行われた映画『山口くんはワルくない』（6月5日公開）の大阪最速試写会舞台あいさつに登壇した。初の映画舞台あいさつに緊張と喜びをにじませた。
【全身ショット】オールブラックコーデでさわやか！高橋恭平
原作は累計210万部を突破した斉木優氏による少女コミック『山口くんはワルくない』（講談社『別冊フレンド』連載）。恋に夢見るヒロイン・篠原皐の前に現れた転校生“コワモテ×関西弁男子”山口くんとの青春ラブストーリー。主人公・山口くんをなにわ男子の高橋恭平、皐を高橋ひかる、そして皐の恋のライバル（？）となるクラスメイト・石崎を岩瀬が演じる。
高橋恭平にとっては大阪凱旋。開口一番「庭に帰ってまいりました」とあいさつ。大阪でのイベントに「1番最初のイベントを大阪でやれるのは普通にうれしい。梅田大好きだったので、そこで僕の主演作品を皆さんにみていただけるのは非常に感慨深いですね」と喜んだ。
岩瀬にとっても特別なイベントだったよう。兵庫出身で「大阪の中心地といっても過言ではないこの場所を通ってましたから、まさかここで舞台あいさつができるなんて正直思ってなかった」としみじみ。「こうやって、ちょっと…こういうの初めて」と言葉を詰まらせると、高橋（恭）が「初めてやもんな」とさらっとフォロー。岩瀬は「映画の舞台あいさつ、僕初めてなんですよ。正直ドキドキで…でもうれしいです」と笑顔で語った。
【全身ショット】オールブラックコーデでさわやか！高橋恭平
原作は累計210万部を突破した斉木優氏による少女コミック『山口くんはワルくない』（講談社『別冊フレンド』連載）。恋に夢見るヒロイン・篠原皐の前に現れた転校生“コワモテ×関西弁男子”山口くんとの青春ラブストーリー。主人公・山口くんをなにわ男子の高橋恭平、皐を高橋ひかる、そして皐の恋のライバル（？）となるクラスメイト・石崎を岩瀬が演じる。
岩瀬にとっても特別なイベントだったよう。兵庫出身で「大阪の中心地といっても過言ではないこの場所を通ってましたから、まさかここで舞台あいさつができるなんて正直思ってなかった」としみじみ。「こうやって、ちょっと…こういうの初めて」と言葉を詰まらせると、高橋（恭）が「初めてやもんな」とさらっとフォロー。岩瀬は「映画の舞台あいさつ、僕初めてなんですよ。正直ドキドキで…でもうれしいです」と笑顔で語った。