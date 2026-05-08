【マクドナルド】で販売中の「新作バーガー」は、もうチェックした？ 毎年恒例の限定バーガーシリーズではありつつも、今年はいつもより特別感が高め。なんと、発売開始から35周年という節目を迎え、レジェンド級アニメとコラボパッケージ & ありそうで今までなかった新作も登場。5月中旬までの限定販売ながら、パッケージについては早期終了の場合もありうるので、気になる人は急