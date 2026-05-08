銀座コージーコーナーから、初夏にぴったりな「メロン」スイーツが2026年5月11日（月）より登場します。芳醇な香りの赤肉メロンと、爽やかな甘みの青肉メロンを贅沢に使用した、見た目も華やかな季節限定ラインナップ♡ショートケーキやミルクレープ、シュークリームなど、みずみずしいメロンのおいしさをたっぷり楽しめるスイーツがそろいます。 2種メ