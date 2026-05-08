銀座コージーコーナーのメロンスイーツが今年も登場♡2種メロンの贅沢ケーキ特集

銀座コージーコーナーから、初夏にぴったりな「メロン」スイーツが2026年5月11日（月）より登場します。芳醇な香りの赤肉メロンと、爽やかな甘みの青肉メロンを贅沢に使用した、見た目も華やかな季節限定ラインナップ♡ショートケーキやミルクレープ、シュークリームなど、みずみずしいメロンのおいしさをたっぷり楽しめるスイーツがそろいます。

2種メロンを味わう華やかケーキ

今回登場する「2種メロンのショートケーキ」は、600円（税込648円）。販売期間は2026年5月11日（月）～8月13日（木）頃までです。

ふわふわのメロン風味スポンジに、メロンゼリー入りのカスタード入り練乳クリームをサンド。

赤肉メロンと青肉メロンを贅沢に飾った、見た目にも涼やかな一品です。メロンのみずみずしさとクリームのコクが絶妙にマッチし、暑い季節にもぴったり♪

「コージープリンセス（2種メロン）」は、690円（税込745円）。販売期間は5月11日（月）～6月11日（木）頃までです。

ひとりじめサイズのデコレーションケーキで、ふわふわのメロン風味スポンジにチーズ風味クリームをサンド。

2種類のメロンをたっぷりトッピングし、まろやかな酸味とフルーティーな甘みを楽しめます。

銀座コージーコーナーの母の日限定ケーキ♡華やかスイーツで感謝を伝えて

夏気分を高める限定スイーツ

「2種メロンのミルクレープ」は、600円（税込648円）。販売期間は5月11日（月）～8月13日（木）頃まで。

9枚のクレープを重ね、ココナッツ風味のカスタード入りクリームを合わせた夏らしい味わいが魅力です。トップには赤肉メロンと青肉メロンを飾り、爽やかなフルーツ感を楽しめます。

お祝いシーンにもおすすめなのが、「2種メロンのデコレーション（4号）」2,750円（税込2,970円）。

ふわふわスポンジに練乳クリームとメロンジャムをサンドし、生クリーム入りホイップクリームと大ぶりの2種メロンをたっぷりトッピングした贅沢なデコレーションケーキです。

さらに、「Wシュー（メロン）」は340円（税込367円）。

赤肉メロンピューレ入りの赤肉メロンクリーム、メロン風味クリーム、カスタードを香ばしいシュー皮に閉じ込めた、軽やかな味わいのシュークリームです。

予約方法や販売情報もチェック

「2種メロンのデコレーション（4号）」は、店頭予約に加えてネット予約にも対応しています。ネット予約受付期間は2026年5月6日（水・振）10:00～8月8日（土）まで。

お渡し期間は5月11日（月）～8月13日（木）で、受取日を含まず5日前までの予約が必要です。

※ネット予約は一部店舗のみ実施

※万一、品切れの場合はご了承ください

※店舗により発売日や取扱状況が異なる場合があります

※表示の税込価格は消費税8％を含む価格です

※イートイン利用時は消費税10％となります

※税込価格は1円未満切り下げ表示です

初夏だけの贅沢メロン時間を♡

旬ならではのみずみずしさと、赤肉・青肉それぞれの個性を楽しめる銀座コージーコーナーの期間限定スイーツ。

ひとりで楽しむご褒美タイムにはもちろん、家族や友人とのティータイム、お祝いシーンにもぴったりです♡この季節だけの特別なメロンの味わいを、ぜひ堪能してみてください。