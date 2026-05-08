｢プレジャーリゾート 伊豆赤沢温泉｣では、2026年4月27日(月)にグランピング施設｢GRAX EARTH FIELD(グラックス アースフィールド)｣と全天候型の大型屋内アミューズメント施設｢PLEASURE ARENA(プレジャーアリーナ)｣がオープンしました。アミューズメント施設を含む4つのエリアでのリゾート体験について紹介します。別記事では、グランピング施設を紹介しています。