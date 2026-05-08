プレジャーリゾート 伊豆赤沢温泉に伊豆エリア最大級｢PLEASURE ARENA｣オープン

｢プレジャーリゾート 伊豆赤沢温泉｣では、2026年4月27日(月)にグランピング施設｢GRAX EARTH FIELD(グラックス アースフィールド)｣と全天候型の大型屋内アミューズメント施設｢PLEASURE ARENA(プレジャーアリーナ)｣がオープンしました。アミューズメント施設を含む4つのエリアでのリゾート体験について紹介します。別記事では、グランピング施設を紹介しています。

グランピングエリア｢GRAX AREA｣

｢プレジャーリゾート 伊豆赤沢温泉｣では広大なフィールドに宿泊施設だけでなく、老若男女の方が滞在の目的に合わせて楽しめるリゾート体験施設があります。

広大なフィールドでは主に4つのエリア(｢GRAX AREA｣･｢LEISURE AREA｣･｢DEEP SEA AREA｣･｢ONSEN ARE｣)に分かれており、目的や過ごし方に合わせて選べるリゾート体験ができます。

｢GRAX AREA｣は、大自然と一体になるグランピングエリアです。関東エリア最大級となるグランピング施設｢GRAX EARTH FIELD(グラックス アースフィールド)｣があります。詳細は、別事で紹介しているので参考にしてくださいね。

RED28 HOTEL

2025年12月リニューアルした｢RED28 HOTEL｣は、かつての研修施設をリノベーションしたホテルです。｢美術｣｢音楽｣｢スポーツ｣｢書｣と4つのテーマで彩られたホテル内は、アートを感じる空間でおしゃれ。

バス･トイレ付きの客室、バスなし･トイレは共用の客室など目的に応じた滞在スタイルで宿泊できます。赤沢日帰り温泉館があるので、カジュアル旅にもおすすめ。

卓球･ビリヤードを楽しめる｢ゲームラウンジ｣(営業時間 10:00～22:00)や好きなスタイルでくつろげる自由な空間｢RED LOUNGE｣(営業時間 8:00～22:00)があります。

また、ミーティングルーム(有料、事前予約制)もあるので研修や合宿での利用も可能です。

遊びのエリア｢LEISURE AREA｣

｢LEISURE AREA｣は、2026年4月27日(月)にオープンした伊豆エリア最大級の屋内プレイランド｢PLEASURE ARENA(プレジャーアリーナ)｣を中心とした遊びのエリアです。

館内には、アクティブなスポーツコンテンツから、家族や友人と盛り上がれるゲームなどがあります。天候を気にせず思い切り遊べるのは、嬉しいですね。

｢迫力満点エアアスレチック｣には、約8種類の仕掛けがあり、お子さまから大人まで楽しめる室内アトラクションです。

｢スリル満点チューブスライダー＆トランポリン｣では、からだ全身を使って自由に遊ぶことができます。約5mの高さからドーナッツ型のチューブに乗って滑り降りる｢チューブスライダー｣(身長 120cm以上)は、勇気はある人はぜひ挑戦してみてくださいね。

屋外には、障害物をクリアしながら回遊するネットアスレチック｢空中ネットアスレチック｣もあります。ネットのトンネルを通って下に降りたり、飛び跳ねたりする体験はお子さまから大人まで夢中になること間違いなし。

小さなお子さまが絵本を読んだり、おもちゃで遊べるキッズスペースエリアもあります。雰囲気に合わせて、天井の電気の装飾がかわいいのでチェックしてみてくださいね。また、カフェ｢ガブットリア｣もあるので、遊び疲れてお腹がすいたときにはひと休みしてみてくださいね。

営業時間 10:00～19:00(土日祝はご宿泊のお客様は9:00からご入場いただけます) ※最終入場18:30

ガブットリア 11:00～18:00(L.O.17:00)

入場料金 平日:4歳以上おひとり様 900円、土日祝:4歳以上 1,400円 ※乳幼児無料

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美と健康のエリア｢DEEP SEA AREA｣

｢DEEP SEA AREA｣は、海洋深層水スパやサウナで整う美と健康のエリアです。

2025年12月リニューアルした｢海洋深層水 赤沢スパ｣は、水深800mから汲み上げた海洋深層水100％の海洋深層水タラソプールやサウナエリアなどが揃うウェルネス施設です。

施設内では、スパークリングワインを含むドリンクがフリーフローで楽しめるのも嬉しいポイントです。

また、木の温もりに包まれる樽型サウナ｢バレルサウナ｣も利用できます。誰の目も気にせず、自分だけの時間を過ごしたい人には｢プライベートサウナ｣(利用料金 3,800円/2時間)の利用もおすすめ。

施設内には、｢カフェラウンジ｣もあります。｢酵素ドリンク(coldのみ)｣756円(税込)をいただきました。りんご･パイナップル･レモンなどの酵素原液を海洋深層水の炭酸水で割ったジュースは爽やかな味わいです。

他にも、ホットサンドやスープなどの軽食の販売もあるので、小腹がすいたときにも安心ですね。

営業時間 10:00～20:00(最終受付 19:00)

入館料 3,500円、レンタル水着 500円

DEEP SEA LOUNGE

2025年9月に開業した｢DEEP SEA LOUNGE｣は、遊び心を満たす、くつろぎの空間です。

深海をイメージした幻想的な青の照明の中で、ダーツ･ビリヤード･ボードゲーム･卓球など多彩なアクティビティが楽しめます。

また、ビールやサワーなどのアルコール、ソフトドリンクもあるのでくつろぎの時間をお過ごしください。

営業時間 10:00～23:00

料金 大人 1,500円

赤沢ボウル

開放的な空間に20レーンを備えたボウリング場｢赤沢ボウル｣もあります。JB公認競技場として使われているので、本格的です。宿泊者は、1ゲーム無料(貸靴付き)で楽しめます。

営業時間10:00～21:00(最終受付20:00)

料金 公式サイトをご確認ください。

赤沢迎賓館

2025年9月リニューアルした｢赤沢迎賓館｣は、日本の伝統美と職人の匠の技が光る純和風の旅館です。広大な敷地の中に佇む、わずか15室しかないとても贅沢な空間です。

ロビーは日本建築の趣のあるアートに囲まれて洗練された空間で、すてきな雰囲気です。館内のスーベニアでは、地元の工芸品が販売されているのでぜひチェックしてみてくださいね。

すべての客室には海洋深層水の露天風呂がついているので、庭園を望みながら贅沢な寛ぎの時間が過ごせます。また、｢海洋深層水 赤沢スパ｣へは専用の入り口で繋がっています。記念日や特別な日に宿泊してみたくなりますね。

癒しのエリア｢ONSEN ARE｣

｢ONSEN ARE｣は、絶景露天風呂と美食で心身を解きほぐす癒しのエリアです。2025年12月リニューアルした｢赤沢日帰り温泉館｣では、空と海が一体となる絶景大露天風や温暖浴が楽しめます。

様々なジャンルの漫画や雑誌が読み放題の｢海のねころびラウンジ｣もあります。湯上がりのひとときを、ゆったりとリラックスした気分で寛いでくださいね。

小さなお子さまが遊べるスペースもあるので、家族旅行でも安心です。

B1階には、タイ古式マッサージ｢タイタイ｣があります。ハンモックを使った｢ハンモックタイ｣もあるので、気になった方はチェックしてみてくださいね。※有料

また、｢赤沢日帰り温泉館｣には海を眺めながら伊豆の新鮮な海の幸を使ったお料理が楽しめるレストラン｢湯羅｣もあるので、1日中いてもあきませんね。

営業時間 10:00～22:00(最終入館21:00)

入館料 平日:大人1,400円、子供700円 土日祝:大人1,700円、子供1,000円

タオル付き入館料平日:大人1,600円、子供800円 土日祝:大人1,900円、子供1,100円

全館利用館内着/タオル/温暖浴 平日:大人2,500円、子供1,200円 土日祝:大人2,800円、子供1,500円

館内着交換 400円

赤沢温泉ホテル

2025年12月リニューアルした｢赤沢温泉ホテル｣は、太平洋を一望する高台に建つので眺めがとてもいいホテルです。

赤沢温泉ホテルにも大浴場がありますが、館内から直接｢赤沢日帰り温泉館｣へ行くことができるので温泉好きにはおすすめポイントです。

スタンダードルームでは、好みに合わせて和室･洋室･和洋室の3タイプから客室が選べます。全室オーシャンビューなので、客室からもきれいな景色が楽しめるのは嬉しいですね。

いかがでしたか。4つのエリアで楽しめるリゾート体験は、宿泊するホテルによって無料または割引料金で楽しめます。※詳細は公式サイトをご確認ください。ぜひ、すてきな滞在時間を過ごしてくださいね。

取材協力/カトープレジャーグループ