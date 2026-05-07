老朽化などにより新庁舎の建設を進めてきた下田市で4月完成した新築棟での業務が始まることを記念して7日、開庁式が行われました。（テープカットの音）「下田市役所新庁舎開庁いたします。どうぞ～」7日全面開庁したのは、旧稲生沢中学校を活用した下田市役所河内庁舎です。開庁式には地元の小中学生も招かれ、テープカットを行い全面開庁を祝いました。（見学した小学生）「大きいしいろいろな設備が整ってい