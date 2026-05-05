セレモニアルピッチに登場したクレヨンしんちゃん（中央）とぶりぶりざえもん＝横浜（花輪久写す）５日に横浜スタジアムで行われた横浜ＤｅＮＡ−広島の試合前に、人気アニメ「クレヨンしんちゃん」の主人公、野原しんのすけ（しんちゃん）と盟友のぶりぶりざえもんがセレモニアルピッチに登場した。２人はベイスターズのユニホーム姿で登場。投手役を務めたしんちゃんは、投球直前までお尻を振り、体をくねくねさせながら全