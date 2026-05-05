ロフトは4月24日〜5月31日、「Miffy Little Fruit Parade by LOFT」を開催します。■フルーツをモチーフにしたデザインの全41アイテムが登場開催するのは、オランダの絵本作家であるディック・ブルーナ氏による「ミッフィー」とロフトの限定企画の第4弾です。今回は、“Little Fruit Parade”をテーマとした雑貨コレクションを全41種類にわたり展開。フルーツをモチーフにしたパステルカラーによるシリーズを取りそろえます。商品