ロフトが「ミッフィー」との限定コラボ企画「Miffy Little Fruit Parade by LOFT」開催

ロフトは4月24日〜5月31日、「Miffy Little Fruit Parade by LOFT」を開催します。

■フルーツをモチーフにしたデザインの全41アイテムが登場

開催するのは、オランダの絵本作家であるディック・ブルーナ氏による「ミッフィー」とロフトの限定企画の第4弾です。

今回は、“Little Fruit Parade”をテーマとした雑貨コレクションを全41種類にわたり展開。フルーツをモチーフにしたパステルカラーによるシリーズを取りそろえます。

商品は、「ミッフィーマスコット」（各2,200円）や「トートバッグ」（2,200円）、「マスキングテープ」（各352円）、「コーム＆ミラー」（990円）など。

■企画概要

企画名：Miffy Little Fruit Parade by LOFT

開催期間：2026年4月24日〜5月31日

開催店舗：銀座ロフト、渋谷ロフトほか全国のロフトおよびロフトネットストア（https://www.loft.co.jp/store/r/rlf37/）

商品数：全41種類

商品例：ミッフィーマスコット（全3種類／各2,200円）、トートバッグ（2,200円）、巾着（全3種類／1,980円）、ボックスポーチ（2,530円）、マスキングテープ（全3種類／各352円）、ダイカットステッカー（全3種類／各418円）、スクエアリングノート（全3種類／各715円）、スクエアメモ（全3種類／各462円）、A5クリアファイル（全3種類／各495円）、コーム＆ミラー（990円）、メガネケース（2,530円）、歯ブラシセット（1,760円）、ポーチ付きアームバンド（1,760円）、ペンシルネイルオイル（全3種類／各770円）、ボックスポーチ（2,520円）

（C）Mercis bv

（フォルサ）