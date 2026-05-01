世の中には「1日8時間、フルタイムで働くのが当たり前」という空気が漂っているが、実際にはその基準に悲鳴を上げている人々が少なくない。ガールズちゃんねるに4月中旬、「体力的にフルタイム勤務無理な人集合」というトピックが立ち、大きな反響を呼んだ。トピ主はアラフォーのパートタイマーだが、週3日の勤務ですら疲れを感じており、将来的なフルタイムへの移行に不安を抱いている。 この投稿に対し、ネット上では「週5日、8