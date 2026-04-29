ことしの「春の叙勲」の受章者が発表され、山形県内からは41人が栄誉に輝きました。山形県内在住の受章者41人のうち、さまざまな分野で顕著な功績を挙げた人に贈られる「旭日章」は11人、国や地方自治体の公務や公共的な業務で功労があった人に贈られる「瑞宝章」は30人となっています。「旭日章」では、「旭日中綬章」に元米沢市長の中川勝さん75歳が選ばれました。「旭日小綬章」には、元村山市議会議員の海老名幸司さん77歳、元