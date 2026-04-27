四国の玄関口・瀬戸大橋を渡ってすぐの宇多津町に、ひときわ目を引く金色のタワー「ゴールドタワー」がある。その4・5階に広がるのが、3000匹以上の金魚や熱帯魚が舞う幻想空間「天空のアクアリウム ソラキン」だ。【写真で見る】瀬戸内の空を泳ぐ!?美しい金魚たち天空のアクアリウム「ソラキン」瀬戸内の絶景とアクアリウムが融合した、ここでしか体験できない非日常の世界が広がっている。四国水族館からも近く、合わせて訪れる