東京から萩市へ向かう高速バスの車内でナイフを所持したとして、防府市の男が現行犯逮捕されました。乗客らにケガはありませんでした。銃刀法違反の疑いで現行犯逮捕されたのは、防府市の無職の61歳の男です。警察によると、男は27日午前5時45分ごろ、広島市のバス停に駐車していた高速バスの車内で刃渡りおよそ8センチの折りたたみナイフを所持した疑いです。バスは東京から萩市に向かう途中で、乗務員が通報。駆けつけた警察官が