外交部の郭嘉昆報道官は4月24日の定例記者会見で、トランプ米大統領が、米国が拿捕（だほ）したイランの貨物船に「中国からの贈り物」が積まれている可能性があると述べたことについて、「事実に基づかないいかなる非難や関連付けにも反対する。国家間の正常な貿易は干渉や妨害を受けるべきではない」と述べました。（提供/CGTN Japanese）