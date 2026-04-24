長岡市の県立近代美術館で開かれている企画展『描く人、安彦良和』のトークイベントが開かれ、『機動戦士ガンダム』の制作秘話が披露されました。 イベントでは、『機動戦士ガンダム』のキャラクターデザインなどを手がけたアニメーターで漫画家の安彦良和さんと、まな弟子で十日町市のCGアニメスタジオ『紺吉』の映像創作顧問を務める板野一郎さんの師弟対談が実現。抽選で選ばれた約150人を前に、