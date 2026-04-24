メ～テレ（名古屋テレビ） 火災などが発生した時、ドライブレコーダーの映像を活用して救助に役立てる、新たな仕組みの実証実験が豊田市で始まります。 「ドライブレコーダー119」はトヨタ自動車が開発したもので、火災などが発生した際、付近を走る車両のドライブレコーダーから消防署のオペレーターが映像を確認し、現場の状況を把握するシステムです。 これ