高知県北川村の「モネの庭」マルモッタンでは、スイレンが花を咲かせ園内を彩っています。水面を彩る赤い華麗なスイレン。北川村の「モネの庭」では水の庭でスイレンが鮮やかな花を咲かせています。池には赤や白など約50輪が優雅に咲き誇り、見ごろを迎えています。2026年は冬が暖かかったことから、例年よりも約1週間早い4月13日に咲き始めました。4月24日も県内外から多くの観光客が訪れ、カメラで写真を撮るなど思い思いに楽し