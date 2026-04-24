2つの写真愛好家グループによる合同作品展が、4月24日から徳島市で開かれています。雨の日の帰り道も、笑顔がこぼれる晴れの日も、かけがえのない一枚に。この作品展は、写真愛好家グループ、徳島市の「炎」と阿南市の「光」が初めて合同で開きました。会場には、それぞれのグループの会員が撮影した写真作品、あわせて160点が展示されています。こちらは、廣野美知子さんの作品。お接待の途中に撮影した作品で