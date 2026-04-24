タレントの神田うの（５１）が、イメージ激変の撮影ショットを披露した。２４日までに自身のインスタグラムを更新し「お知らせが少し遅くなりましたが、今発売中の小学館ＲｅＳｈｉｎｅ春夏号ｖｏｌ．５に掲載されていますので、インタビュー含め是非ご覧下さいませ」と呼びかける。「５０代からの雑誌という事で私もお仲間に入れて頂きましたよ。お友達や知り合いなど素敵な方々（人生の先輩方）も沢山掲載されております」