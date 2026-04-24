秋田地方気象台は強い霜に関する秋田県気象情報を発表しました。県内では、25日は高気圧に覆われて晴れるため、朝の最低気温が平野部でも氷点下となり、強い霜による被害や凍害のおそれがあります。農作物の管理に注意してください。〈気象概況〉25日は、高気圧に覆われて晴れるため、朝の最低気温が氷点下となる所があるでしょう。このため、強い霜のおりる所がある見込みです。〈気温の予想〉25日朝に予想される最低気温はいずれ