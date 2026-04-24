金曜日の夜にお酒を飲む人は多いと思います。その際、つい飲み過ぎてしまい、頭痛や吐き気など、二日酔いの症状に悩まされた経験はありませんか。二日酔いの原因や予防法などについて、用賀きくち内科 肝臓・内視鏡クリニック（東京都世田谷区）院長でアルコールアディクション学会理事、肝臓学会専門医、消化器病学会専門医の菊池真大さんに聞きました。【豆知識】「えっ…知らなかった」これが「二日酔い」の予防に効果的な