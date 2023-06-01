【Amazon：Apple Watch】 開催期間：4月24日0時～5月7日23時59分 Apple Watch Series 11（GPSモデル） 46mmローズゴールドアルミニウムケース/ライトブラッシュスポーツバンド Amazonにて、Appleのスマートウォッチ「Apple Watch」が特別価格で販売されている。期間は5月7日23時59分まで。 今回、Apple Watch Series 11のGPSモデルや、Apple Watch Ser