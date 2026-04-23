全日本空輸（ANA）は、「国内線航空券タイムセール」を4月24日から30日まで実施する。エコノミークラスの片道最低運賃と主な対象路線は、東京/羽田発着では大阪/伊丹が9,570円、広島が10,230円、松山が10,560円、札幌/千歳が11,220円、鹿児島が11,110円、福岡が11,880円などとなっている。搭乗期間は5月23日から8月31日まで。いずれも旅客施設使用料が別途必要となる。購入期限は予約当日中となる。航空燃料などのコスト高騰に伴い