テレビ東京系「あのちゃんの電電電波♪」が２１日に放送され、あのちゃんこと、歌手でタレント・あのが出演した。この日は、女性覆面シンガー・ソングライターのコレサワがゲスト出演。恋愛に対する価値観の話題で「彼氏の前でオナラできる？できない？」と聞かれると、コレサワは「できひん…。なんでできんの？」と話し、逆に相手のオナラについても「聞きたくないかも…。ガマンできんくて、とっさにプーッやったらいいけ