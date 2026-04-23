霜降り明星のせいやが、23日放送の音楽番組『STAR』（毎週木曜後7：00）にアーティスト・石川晟也として出演した。【写真】このままなぜ…？全身金箔の衝撃姿を披露したせいや昨年10月に、石川晟也としてアーティストとしての活動を始め、配信シングル「オカンのLINE」でデビュー。この日は３月25日にリリースした２ndシングルの「パパランパンプッシュ」を披露した。歌唱中は舞台を最大限に活用したパフォーマンスを見せ