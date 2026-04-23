仕事はできるのに恋愛スキルは高校生以下。そんなふたりが「先に落とした方が勝ち」という最高に頭の悪い恋愛勝負を始めたら……？この記事の画像を見る末広マチさんのBLコミック『フェイクファクトリップス』（竹書房）が、このたび堀海登さん＆佐藤友祐さんダブル主演でドラマ化されることに！本作が生まれた経緯や見どころ、末広さんの創作術など、たっぷり語っていただいた。 ■どんなに頭のいい人でも、恋愛すると知能が猿