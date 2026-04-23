全国学力テストが4月23日、高知県内の小中学校でおこなわれました。全国学力テストは児童・生徒の学力や学習状況を把握・分析するもので、義務教育水準の維持向上を目指そうと全国の小学6年生と中学3年生を対象に毎年行われています。高知県内では、公立の小中学校や義務教育学校など260校の児童・生徒8829人が対象で、4月23日、一部科目のテストを除いて実施されました。県内の中学校では23日の朝、3年生が初めてパソコンを使って