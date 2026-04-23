飯塚オートのSG「第45回オールスター」が24日、開幕する。23日は前検が行われた。「昨日は若松ボートに行ってましたよ」。祐定響（24＝山陽）が元気に登場だ。趣味は公営競技と言い切る祐定。若松の前は武雄競輪場で武豊騎手、坂井瑠星騎手、矢作芳人師のスペシャルトークショーを観覧した。「川口ナイターの翌日、朝一番で移動したんです。ギリギリ間に合いました。競馬関係者なのに競馬の話は一切出ない。3人とも猛烈な競