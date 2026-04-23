きょう午後5時前に名鉄名古屋本線の山王駅で起きた人身事故の影響で、一部区間で運転見合わせとなっていましたが、午後6時30分過ぎに運転を再開しました。 【写真を見る】名鉄 ｢名古屋本線｣｢犬山線｣ 全線で運転再開 人身事故のため一時運転見合わせ（23日午後6時40分時点）