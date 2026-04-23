かつて「佐藤輝明２世」と呼ばれた男が、5年越しの夢実現に向け、アピールを続けている。 さわかみ関西地域プロ野球リーグ・兵庫ブレイバーズの米山航平外野手(22)が、さわかみ関西地域プロ野球リーグ選抜の一員として、4月21日のオリックス2軍戦(舞洲)に出場。 2球団のNPBスカウトが訪れる中、第2打席でオリックス・齋藤響介投手の143キロのストレートをとらえ中前安打とし、2打数1安打。翌22日