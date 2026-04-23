山形県白鷹町に住む５０代女性が、現金９０万円をだまし取られる特殊詐欺被害に遭いました。 警察によりますと、今年２月上旬、白鷹町に住む５０代の女性は、インスタグラムで「動画を見たら５０００円がもらえる」という副業関連の投稿を見つけ、説明を受けるための電話予約をしました。 すると、「株式会社○○○のトハリ」を名乗る男から電話があり、「収入が得られる副業を紹介する」「副業の指導料として９０万円を振り込ん