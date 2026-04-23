ラグビー・リーグワンで来季から導入される新たなカテゴリー制度に対して、独占禁止法に違反するとして海外出身で日本国籍を取得した選手らが公正取引委員会に申告した問題について、神戸の選手たちが23日、練習後に取材に応じた。26〜27年シーズンから適用される新規定では、日本で義務教育期間の6年以上を過ごすなどの条件を満たさなければ、海外出身選手はこれまでより出場に制限がある登録区分となる。日本出身選手の出場