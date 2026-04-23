JCOMは、MVNO型携帯電話サービス「J:COM MOBILE」で、「iPhone 16」を発売した。 同社オンラインショップでは、128GB版を選択できる。「初期費用が14万2560円」とされており、MNPなどでは分割払いでも購入できる。カラーバリエーションはブラックか、ホワイト。 2024年秋に登場した「iPhone 16」は、A18チップや48MP Fusionカメラを備える。撮影操作を直感的に操作できる「カメラコントロー