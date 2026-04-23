運行10周年を迎えたえちごトキめき鉄道のリゾート列車「雪月花」。23日朝、直江津駅でセレモニーが行われました。赤い車体が特徴的な「雪月花」。妙高高原から糸魚川の間を運行し食事を楽しみながら日本海と山々の絶景を一望できるのが魅力です。セレモニーでは10周年を記念したロゴもお披露目されました。【えちごトキめき鉄道平井 隆志 社長】「これからますます雪月花が発展していけるように皆様と一緒に歩