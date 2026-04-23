【第1回記事／全4回】2002年、5人の拉致被害者の帰国に世論は沸騰し、全員帰国は国民の悲願となった。以来24年、新たに帰国した拉致被害者はおらず、北朝鮮はミサイル発射を繰り返す。北朝鮮が示した「8人死亡」という説明は、物的証拠がゼロのまま今も放置されている。だが拉致被害者当事者である蓮池薫さん（新潟産業大学特任教授）は、今必要なのは再調査でも検証でもなく、交渉の方向そのものを変えることだ――。朝日新聞