レジェンドグラドル・沢地優佳（51）が、23日までに自身のインスタグラムを更新。大胆ショットにも挑戦している、DVD作品について紹介した。【写真】51歳“レジェンド”沢地優佳が”妖艶さ”あふれる姿沢地は「6月10日ラインコミニケーションから発売されるDVD。有名なカメラマンさんが2名もついてくださって、感無量でした。こちらは西條彰仁カメラマンさんによるものです。初めての出会い。緊張と集中と勝負と新鮮さとシャッ