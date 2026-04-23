高市早苗首相の決断に対し、芸能界から強い懸念や批判の声が上がっている。「4月21日、武器輸出を規制する防衛装備移転三原則の運用方針を改定し、殺傷能力のある武器輸出の制限を大幅に緩和したのです」（政治記者）これまでは輸出の目的を“救難”“輸送”“監視”など5つに限定していたが、これらを事実上撤廃。戦闘がおこなわれている国にも武器を輸出できる可能性が出てきたのだ。この決定に真っ先に疑問を呈したのが、