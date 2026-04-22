声優の坂本真綾さんが21日、映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』日本語版プレミアム試写会に登場し、前作への本音を明かしました。

イベントには、日本語版でロゼッタ役を務める坂本さんやピーチ姫役の志田有彩さんのほか、マリオ役の宮野真守さんら声優陣、映画アンバサダーの西野七瀬さん（31）、HIKAKINさん、チョコレートプラネットの2人が登壇しました。

■坂本真綾「誠心誠意演じさせていただきました」

今回から作品に参加した坂本さん。前作を見たか聞かれると、「日本語吹き替え版のピーチ姫は誰がやるんだろうと思って、お声がかかるのを待っていたんですけど、志田ちゃんだって分かって悔しくて見なかったので」とピーチ姫役を演じられなかった悔しさを見せました。続けて、「でも今回ロゼッタが決まったので、それもすべて解消されまして。私も成仏した気持ちで誠心誠意演じさせていただきました」と笑顔で語りました。

■三宅健太「心がクッてなりかけました」

また、クッパ役・三宅健太さんは坂本さん演じるロゼッタの良さを感じたようで「正直、ちょっとだけ心がクッて（ロゼッタに傾きそうに）なりかけました」と語り、登壇者から「ピーチ一筋だったのに！？」「あのクッパが？」と総ツッコミが。その後、坂本さんは「そういう女性が好きなんですね」とコメントし、会場を笑いで包みました。