SamsungとJR東日本が協業！Samsung Walletとの連携によるSuicaサービスの拡大へSamsung Electronics（以下、Samsung）の日本法人であるサムスン電子ジャパンは21日、Samsungが展開する「Galaxy」ブランドにおけるスマートフォン（スマホ）において機種で訪日旅行者向けの非接触IC機能「FeliCa」におよる交通系ICサービス「Suica」を利用できるアプリ「Welcome Suica Mobile」が利用できることをめざし、Samsungと東日本旅客鉄道（